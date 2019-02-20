Квартиру арестованного чиновника выставят на торги в Подмосковье

Министерство имущественных отношений Московской области анонсировало аукцион по продаже квартиры бывшего заместителя министра финансов региона Валерия Носова. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, речь идет о 150-метровых апартаментах на 14-м этаже современного жилого комплекса на улице Вавилова в Москве. Объект недвижимости будет реализован на одной из электронных торговых площадок. Дата проведения торгов — 4 марта 2019 года, начальная цена продажи — более 34 миллионов рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 1 марта.

Согласно информации на сайте Flatinfo.ru, дом, где расположена квартира, построен в 1997 году. Всего в нем 172 квартиры. В базе недвижимости ЦИАН на момент публикации материала насчитывалось 28 объявлений о продаже квартир в здании. Самая недорогая — двухкомнатная на 10-м этаже — стоит 16,7 миллиона рублей. Ценовой максимум жилого комплекса — 99 миллионов рублей, столько просят за шестикомнатные апартаменты общей площадью более 300 квадратных метров.

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Валерий Носов в 2016-м получил 14 лет и 9 месяцев лишения свободы за мошенничество с деньгами в сумме более миллиарда рублей. Соучастниками Носова признаны бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов и его супруга Жанна Булах. Кузнецова в начале 2019 года экстрадировали в Россию из Франции, Булах проживает в США.

Ранее квартира другого арестованного чиновника — сенатора Рауфа Арашукова — была выставлена на продажу в Санкт-Петербурге. Общая площадь пятикомнатного жилища — 260 квадратных метров, оно расположено в современном жилом комплексе на Песочной набережной. Политик, предположительно, арендовал эту квартиру. Вскоре после задержания сенатора она была обыскана.

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