Обысканную по делу сенатора Арашукова квартиру выставили на продажу

В Санкт-Петербурге продается квартира, фигурирующая в деле сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по обвинению в двух убийствах. Объявление о продаже апартаментов опубликовано в интернет-базе ЦИАН.

Непосредственно после задержания политика апартаменты были обысканы. Кадры проведения оперативных действий в жилище Следственный комитет России опубликовал в своем официальном YouTube-канале 31 января. Описание объекта в ЦИАН размещено 5 февраля. На фото отчетливо видны интерьеры, ранее попавшие в объектив следственной группы.

Общая площадь пятикомнатного жилища — 260 квадратных метров, оно расположено в современном жилом комплексе «Новая Звезда» на Песочной набережной. «Предлагается к продаже двухуровневая квартира с панорамными видами на акваторию реки Малой Невки, Вяземский сад и парковый ансамбль Каменного острова, — говорится в описании. — Авторская отделка в современном стиле, создан оригинальный и комфортный интерьер. Гармонично зондированное пространство: просторная кухня-гостиная с камином, четыре спальни, вместительные гардеробные, три ванных комнаты. Полюбоваться красотами города можно с просторной террасы».

В объявлении отмечается, что в распоряжении жильцов комплекса — круглосуточная зона ресепшн с лобби-баром, спортивно-рекреационный комплекс с тренажерным залом, солярием, массажным кабинетом, залом для тенниса, сауной и 25-метровым бассейном. «Для проведения семейного досуга и деловых встреч на первом этаже комплекса располагается ресторан, сигарная комната, биллиардная, игровая комната для детей и салон красоты. Высокий уровень безопасности комплекса обеспечивает собственная служба охраны и многоуровневый контроль доступа», — подчеркивается в описании.

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Продажей объекта занимается агентство Engel & Volkers. Стоимость предложения — 99 миллионов рублей. Это единственная квартира, выставленная на продажу в «Новой Звезде».

В декларации о доходах сенатора Арашукова за 2017 год апартаменты не числятся. Согласно документу, член Совфеда владеет приусадебным участком площадью 4,5 тысячи квадратных метров и тремя жилыми домами площадью 891, 438 и 149 квадратных метров. В пользовании у политика и его супруги две квартиры площадью 115,5 и 70,9 квадратного метра.

Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации и в тот же день поместили под стражу. Высокопоставленного политика подозревают в участии в преступном сообществе, организации убийств и давлении на свидетеля. Свою вину он не признал. 31 января Басманный суд Москвы арестовал Рауля и Руслана Арашуковых — отца и двоюродного брата сенатора. Они стали фигурантами уголовного дела о хищении природного газа у «Газпрома» на сумму 31 миллиард рублей.

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