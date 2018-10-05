Американскую версию Версаля оценили в 159 миллионов долларов

В американском штате Флорида анонсирован аукцион по продаже поместья, построенного по образцу Версаля — одной из самых знаменитых бывших резиденций французских королей. Об этом пишет Daily Mail.

Стартовая стоимость объекта составляет 159 миллионов долларов или более 10 миллиардов рублей. Торги состоятся 15 ноября 2018 года.

Поместье расположено в городе Хилсборо-Бич, его общая площадь превышает пять тысяч квадратных метров. В главном доме (2,8 тысячи квадратных метров) 11 спален, 22 санузла, кинотеатр IMAX, винный погреб на 1,3 тысячи бутылок и гараж на 20 автомобилей. В отделке особняка использовалось золото 917 пробы.

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На прилегающем к дому участке есть причал на несколько яхт, шесть искусственных водопадов, бассейн площадью около 400 квадратных метров, бар, каток и площадка для картинга.

Владелец поместья — строительный магнат Роберт Перейра — уже пытался его продать в 2014 году, установив цену на уровне 139 миллионов долларов. В 2016-м дом вывели с рынка, а теперь его стоимость увеличена на 20 миллионов.

Согласно аналитическим данным, обнародованным в августе 2017-го, во всем мире продается около 500 объектов, которые можно отнести к сегменту сверхдорогой недвижимости (стоимостью от 30 миллионов долларов). Больше всего ее сосредоточено в США, на втором месте по количеству дорогих домов — Россия, «бронза» у Великобритании.

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