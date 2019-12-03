Россияне нашли способ экономить на лекарствах

Средняя стоимость проданных лекарств в октябре 2019 года выросла на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и впервые превысила 200 рублей, достигнув 206,6 рубля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные DSM Group.

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По информации исследователей, эффект объясняется не ростом стоимости лекарств, а тем, что потребители стали отдавать предпочтение большим упаковкам. Такое потребительское поведение зачастую связано с низкой покупательной способностью россиян, считает исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.

Второй причиной роста средней стоимости упаковки стало снижение спроса на недорогие препараты. Например, продажи активированного угля упали на 21 процент, мукалтина — на 16 процентов, перекиси водорода — на 12 процентов, бактерицидного пластыря — на 10 процентов, аспирина — на девять процентов. Россияне стали отказываться от таких препаратов, считая их малоэффективными.

В целом на рынке лекарств происходит стагнация, отмечают эксперты. Хотя в денежном выражении он вырос на 2,4 процента, в натуральном выражении рынок сократился на 1,4 процента.

В ноябре сообщалось, что в российских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования при покупке лекарств. Первой сетью, которая опробовала новый метод продаж, стала «Самсон-фарма». На начальном этапе услуга доступна только в нескольких торговых точках.

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