Жители российского города украли железную дорогу

Двое жителей российского города украли рельсы Октябрьской железной дороги и сдали их в пункт приема металлолома. Об этом сообщает TVERIGRAD.RU.

Пропажу обнаружили на запасном пути станции Высокое в Торжокском районе Тверской области. Оттуда исчезли весившие две тонны три рельсы длиной 33 метра. Сотрудник железной дороги сообщил о случившемся в полицию. Правоохранительные органы выяснили, что преступление совершили двое местных жителей в возрасте 27 лет и 41 года.

Позже стало известно, что мужчины продали рельсы, а полученные деньги планировали потратить на себя. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража» и отправили материалы дела в суд, который в ближайшее время определит для воров меру наказания.

В августе 2020 года в Тверской области произошел похожий случай. Тогда на Октябрьской железной дороге исчезли две станции — Ранцево и Скакулино. Они были оснащены уникальными семафорами, а прибытие поездов регулировалось жезловой системой. Их закрыли в целях экономии средств. Когда этот участок перестал функционировать, местные жители срезали там железные провода и сдали рельсы в металлолом.

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