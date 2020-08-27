В РЖД пообещали «ренессанс железных дорог»

Российские железные дороги ждет ренессанс, связанный с транспортом в городе и пригороде, поездами дальнего следования, иными форматами грузоперевозок и мобильностью. Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Контейнерный транзит станет одной из точек роста в сфере грузовых перевозок, заявил Белозеров: «Цифры по контейнерам на этом направлении из года в год увеличиваются кратно: за семь месяцев транзит Китай — Европа— Китай вырос в 1,5 раза». Он добавил, что «нам еще есть, куда расти».

«Перед нами стоит задача продемонстрировать все выгоды от использования этого способа и маршрута транспортировки для наших потенциальных клиентов», — подчеркнул глава РЖД. По его словам, контейнерные перевозки по железной дороге могут быть до 30 раз дешевле по сравнению с самолетными.

Развитие международных транзитных коридоров и повышение уровня экономической связанности России — цели национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



