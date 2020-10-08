Металлический забор упал на идущую домой школьницу

Металлический забор в Санкт-Петербурге упал на школьницу, которая возвращалась домой после уроков. Конструкция повредила девочке спину и голову. Об этом стало известно из публикации сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Металлическая решетка упала со строительных лесов пятиэтажки на улице Херсонской, где проводили ремонтные работы. По сообщению «Комсомольской правды», конструкция рухнула на припаркованный автомобиль и отлетела в идущую мимо школьницу. У 12-летней девочки оказались повреждены спина и шея, а по словам очевидцев, она потеряла сознание. Приехавшие сотрудники скорой помощи забрали пострадавшую в больницу. Горожане рассказали, что после случившегося строители попытались утащить упавшее ограждение.

Вскоре на стройку приехали полиция и Росгвардия, а Фонд капремонта установил, что рабочие не контролировали нахождение посторонних людей и не обозначили опасную зону. Прокуратура пообещала провести проверку и установить причины случившегося. Представители компании «Фасадстрой», которая занимается ремонтом пятиэтажки, отказались от комментариев. Что касается состояния девочки, то на данный момент его оценивают как удовлетворительное.

В августе 2020 года в жилом доме Златоуста Челябинской области обрушился потолок. Часть перекрытия упала на мальчика, когда он выходил из ванной комнаты. Оказалось, что последний раз аварийное здание ремонтировали 20 лет назад. Активисты обратились в местную администрацию и попросили расселить жильцов.

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