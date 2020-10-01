Шторм в российском регионе сдул забор и завалил машины кирпичами

На село Дивное Ставропольского края обрушился шторм. Порывы ветра оказались настолько сильными, что буквально сдули кирпичный забор и повредили машины местных жителей. Об этом сообщает «Свое ТВ».

Инцидент произошел на автозаправке. Очевидцы опубликовали фотографии произошедшего в соцсетях. На них видно, что по территории разбросаны кирпичи, из которых был сделан забор. Часть из них завалила припаркованные рядом машины. В результате кирпичи помяли крыши автомобилей и разбили стекла. О том, есть ли пострадавшие и жертвы, не сообщается.

Пылевые бури поднялись в регионе в конце сентября. Тогда синоптики предупредили россиян, что порывы ветра могут достигнуть 22 метров в секунду и будут сопровождаться дождем. Одна из жительниц Ставрополя рассказала, что в городе никогда не бывает штиля, поэтому такая непогода не стала неожиданностью.

В августе в селе Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа снесло крышу здания местной администрации. Причиной этого стал сильный ветер. Помимо бури на регион обрушились ливни.

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