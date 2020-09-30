Песчаная буря обрушилась на российские регионы и попала на видео

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Песчаная буря обрушилась на регионы юга России. Видео в своем Telegram-канале опубликовал RT.

На кадрах, снятых из салона автомобиля, видно, как встречные машины внезапно появляются из песчаного облака, накрывшего трассу в Ставропольском крае. Авторы ролика отмечают, что видимость на дороге — не более 10 метров.

ГУ МЧС по Ставропольскому краю предупредило жителей региона о чрезвычайной пожароопасности, которая также ожидается 1 октября. Жителям посоветовали быть осторожными при переходе через автотрассы, а также ограничить выезды на природу.

Песчаная буря также обрушилась на Ростов-на-Дону, сообщает «Регион Оnline». «Вести автомобиль было просто невозможно, ничего не было видно», — рассказали очевидцы. Ситуацию ухудшил едкий запах гари. Также издание отмечает, что ветер повалил столбы и линии электропередач. Похожая ситуация, по информации издания, наблюдается и в других регионах области.