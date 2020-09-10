В России рабочий выжил под упавшим от ветра многотонным краном

В Санкт-Петербурге рабочий выжил после того, как на него от ветра упал многотонный автокран. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Из-за падения крана 35-летнего мужчину зажало между бетонной плитой и машиной, но из-за того, что стрела легла в удачное положение, кран не сдвинулся ниже.

Рабочего вытащили с помощью гидравлических домкратов и экскаватора. Мужчина получил перелом таза. Он оставался в сознании до приезда скорой помощи, его госпитализировали.

2 сентября на стройке в Тюмени ураганный ветер опрокинул три башенных крана с рабочими в кабинах. Одна из машин упала плашмя на землю, вторая — ударилась кабиной об фасад дома. Очевидцы предположили, что один из рабочих мог погибнуть, но по данным издания Baza, обошлось без жертв.

В феврале в строящемся доме в Ижевске обрушился лестничный марш, под завалами оказались два человека, один из рабочих погиб. Управление Следственного комитета России по Удмуртии возбудило уголовное дело уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).