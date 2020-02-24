В российском городе обрушилась часть строящегося дома

В строящемся доме в Ижевске обрушился лестничный марш. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Удмуртии.

В ведомстве заявили, что инцидент произошел в 14.05 мск в доме по улице Воткинское шоссе. Под завалами оказались два человека, одного из них удалось извлечь. Медики оказывают пострадавшему первую помощь. По данным ТАСС, второй пострадавший также извлечен. «По нашим данным, извлекли обоих, первоначально была информация только об одном, их доставили в больницу», — отметил собеседник агентства.

На месте работают восемь единиц техники и 22 человека личного состава, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске фасад торцевой стены новостройки, которую возвела скандальная ГК «Партнер», начал рушиться — местами отпала кирпичная облицовка, а кое-где стал виден утеплитель. Жилой комплекс «Облака» на улице Октябрьской сдали в 2014 году.

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