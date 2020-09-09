Юную россиянку смыло волной при попытке сделать селфи на фоне бушующего моря

В Сахалинской области 16-летнюю девочку смыло волной в море. Об этом сообщает «Сахалин.Инфо».

Происшествие случилось городе Холмск. Юная россиянка стояла на пирсе в кругу друзей и, по их словам, пыталась сделать селфи на фоне бушующего моря. В какой-то момент волна высотой несколько метров унесла девочку за собой. Случившееся попало на видео.

На опубликованных кадрах видно, что очевидцы пытаются спасти девочку, однако не осмеливаются заходить в море из-за высоких волн. На место прибыли спасатели, которые вытащили ее на берег и передали медикам, однако реанимировать пострадавшую не удалось. Она скончалась, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что мощнейший за полвека ураган рекордной силы во Владивостоке Приморского края, вызванный тайфуном «Майсак», сдул людей, деревья и грузовики и попал на видео. Ураган стал причиной сбоя в движении пассажирских поездов в регионе. Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков заявил, что такой ветер во Владивостоке отмечался только в 1931 и 1969 годах — более 50 лет назад. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.