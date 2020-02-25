В российском городе крышу многоэтажки сдуло ветром

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В Зеленокумске Ставропольского края из-за сильного ветра сдуло крышу многоэтажки. Об этом сообщает телеканал «Свое ТВ» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Речь идет об общежитии на улице 60 лет Октября. Причиной инцидента, по предварительным данным, стал штормовой ветер. Метеорологи предупреждают, что порывы ветра в регионе во вторник, 25 февраля, могут достигнуть 30 метров в секунду.

В российском городе и его окрестностях пострадало множество зданий, ветром сносит рекламные щиты и автомобили с трасс. В Ставрополье объявлено экстренное предупреждение, горожанам рекомендовано отказаться от прогулок на улице.

В октябре прошлого года в Барнауле Алтайского края от сильного порыва ветра перевернулась остановка общественного транспорта. В момент происшествия там находились люди. Их опрокинуло вместе с павильоном назад.

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