Перевернувшаяся вместе с россиянами от сильного ветра остановка попала на видео

Инцидент Барнаул / Вконтакте

В городе Барнаул Алтайского края от сильного порыва ветра перевернулась остановка общественного транспорта, на которой в тот момент находились люди. Видеозапись происшествия появилась в сообществе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

В публикации сказано, что инцидент произошел в районе пересечения Павловского тракта и улицы Попова. На записи видно, что под крышей остановки стоят двое человек. С сильным порывом ветра они опрокидываются вместе с павильоном назад. Очевидцы помогают им встать.

О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что в Ключевском поселении на Камчатке из-за сильного ветра оказались повреждены крыши домов и сломаны деревья. Ветер также повалил заборы, сломал автобусные остановки и частично разрушил хоккейную коробку. В военном городке сорвало кровли жилых многоквартирных домов на общей площади в тысячу квадратных метров.

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