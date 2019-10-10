Сильный ветер повредил крыши домов и остановки в российском регионе

В Ключевском поселении на Камчатке из-за сильного ветра оказались повреждены крыши домов и сломаны деревья. Об этом сообщила администрация Усть-Камчатского муниципального района на своем сайте.

По данным «Ключевской управляющей компании», на 15-ти многоквартирных домах оказалась частично повреждена или сорвана крыша, нарушены фасады двух строений, сломаны двери в четырех подъездах.

Ветер также повалил заборы, сломал автобусные остановки и частично разрушил хоккейную коробку. В военном городке сорвало кровли жилых многоквартирных домов на общей площадки в тысячу квадратных метров.

Кроме того, сломаны три опоры линии электропередач и оборваны сто метров проводов. 7 октября в школах и детских садах отменили занятия. Бригады приступили к ремонту в «неблагоприятных условиях», отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что по Санкт-Петербургу прошел разрушительный ураган «Мортимер», в результате которого в городе были повалены деревья и столбы. Очевидцы рассказали, что в Петербурге наблюдался сильный дождь с градом и ветром, после чего местные жители увидели радугу.

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