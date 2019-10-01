По Петербургу прошелся разрушительный ураган «Мортимер»

Видео: Питер Решает / vk.com

По Санкт-Петербургу прошел разрушительный ураган «Мортимер», в результате которого в городе были повалены деревья и столбы.

Об этом сообщается в одной из городских групп во «ВКонтакте».

Очевидцы рассказали, что в Петербурге наблюдался сильный дождь с градом и ветром, после чего местные жители увидели радугу. В группе также опубликовали фото и видео последствий урагана.

Вместе с тем некоторые пользователи удивились, узнав, что в городе, где они проживают, прошел разрушительный ураган. «Прям ураган... Деревья гнилые упали, да незакрепленные дорожные знаки и светофоры, мимо которых автобус проезжает, и думаешь, упадет или не упадет... Лет 30 назад град в порядке вещей был, а теперь из этого событие делают», — написал в комментариях пользователь Сергей Гавриков.

Фото: группа «Питер решает» во «ВКонтакте» 1 /4

О том, что угроза урагана миновала, сообщается также в официальном Instagram-аккаунте Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга. Так, дирекция КЗС уточнила, что «ветровой нагон ослабил свою силу», все затворы дамбы в Финском заливе были открыты, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановлено.

Ранее россиян предупреждали, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел по Западной и Центральной Европе. На Финском заливе в связи с этим решили перекрыть дамбу. В Германии из-за урагана погиб один человек.

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