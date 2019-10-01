Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»

На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, из-за надвигающегося урагана начнутся сильные ливни, скорость ветра будет достигать 24 метров в секунду. На Финском заливе готовятся перекрыть дамбу.

Уточняется, что в Германии из-за урагана погиб один человек, а в Чехии более 20 тысяч частных домов остались без света.

Ранее в Краснодаре из-за сильного ветра повалило несколько деревьев, павильон с квасом, металлический забор и строительный кран. В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что никто не пострадал. Там отметили, что деревья упали именно из-за сильного ветра, так как у них не было признаков аварийности.

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