Ураган «Дориан» обрушил на дом подъемный кран

@CBCNS / Twitter

Сильный ветер, вызванный ураганом «Дориан», повалил башенный кран в канадском городе Галифакс на жилой дом. Видео, которое удалось снять очевидцам, опубликовало в Twitter CBS Nova Scotia.

Как сообщает New York Post, кран был установлен на крыше соседнего дома. Неизвестно, находился ли кто-либо внутри здания, когда на него обрушилась подъемная конструкция, но о пострадавших или погибших ничего не сообщалось.

Материалы по теме США готовятся к удару мощнейшего урагана «Дориан» Катастрофические разрушения, массовая эвакуация и погибшие: что известно о шторме

По данным местных СМИ, никто из жителей города не получил серьезных повреждений, несмотря на поваленные ветром деревья и сорванные крыши. В какой-то момент до 380 тысяч человек временно остались без электричества. «Дориан» добрался до Канады, снизившись до 2-й категории — когда он бушевал на Багамских островах, его относили к куда более опасной 5-й категории.

На Багамах ущерб от стихии может составить от 25 до 40 миллиардов долларов. Известно о 43 погибших и десятках пропавших без вести. Из прибрежных штатов США в преддверии его появления эвакуировали более миллиона человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



