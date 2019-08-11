Штормовое предупреждение объявили в Приморье после супертайфуна в Китае

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна, который обрушился на Китай днем ранее. Об этом сообщается на официальном сайте Примгидромета.

«Вечером 11 августа, ночью и днем 12 августа в западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края ожидается сильный дождь, местами очень сильный дождь с количеством [осадков] 50 миллиметров за 12 часов, сильные ливни (30 миллиметров за 1 час)», — предупредили метеорологи.

Отмечается, что возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, некоторых участков дорог интенсивным ливневым стоком и от разливов водоемов. Кроме того, на реках западных (бассейн озера Ханка) и центральных районов края (бассейн реки Уссури) вода может подняться на 0,6-1,4 метра, на отдельных участках она может выйти из берегов.

10 августа в Китае начался мощный ураган. Тайфун «Лекима» достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзя. Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Погибли 18 граждан, еще более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

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