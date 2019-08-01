Россиянам рассказали о погоде в августе

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В августе температура в большинстве регионах России будет ниже нормы. Об этом рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в интервью «Российской газете».

«В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям», — отметил метеоролог.

Отмечается, что для Москвы дневная норма температура — 24 градуса. Первая неделя августа в этом году будет холоднее нормы, предупредил Тищенко. Также понижение средней температуры могут ожидать жители Приволжского федерального округа и юга европейской территории страны, тогда как на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае и Приморье этот август будет теплее обычного.

Кроме того, в Крыму и Краснодарском крае ожидаются температуры, близкие к нормальным. Так, днем на черноморском побережье воздух будет прогреваться до 25-30 градусов, а иногда даже до 32-х.

Ранее ученые выяснили, что аномальная жара в Европе и сильное похолодание в России связаны с изменением движения воздушных потоков. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, эти события связаны с глобальными изменениями погоды, которые знаменуют собой начало новой климатической эпохи. Она пояснила, что до этого Земля находилась в 25-30-летней эпохе западно-восточного переноса с устойчивой погодой, а теперь настала короткая эпоха меридиональных процессов с изменчивым климатом.

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