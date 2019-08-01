Россиянам предрекли проблемы со здоровьем из-за погоды в августе

Аномально холодная погода, которую синоптики прогнозируют в России в августе, может негативно сказаться на самочувствии пожилых россиян и людей с хроническими заболеваниями. Об этом URA.RU рассказал аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев.

«Больше всего будут страдать пожилые люди, так как их организм уже сильно изношен. Также трудности испытают и граждане, страдающие хроническими и тяжелыми заболеваниями, их иммунитет может сильно пострадать, что приведет к обострению болезней», — сказал собеседник издания.

По словам Щепеляева, резкие перепады погоды всегда сказываются на человеке, и если они будут длиться долго, то недомогание почувствуют те, кто плохо следит за здоровьем. «Вероятность всплеска различных заболеваний в этот период повышается», — добавил специалист.

Ранее 1 августа заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что в большинстве регионов стране в последний летний месяц будет холоднее обычного. Теплая погода установится в Бурятии, Забайкальском крае, Приморье, Сибирском федеральном округе и на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

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