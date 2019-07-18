Россияне закупились пуховиками

Россияне закупились теплой одеждой и отказались от пива и мороженого из-за холодного лета 2019 года. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». По словам президента Finn Flare Ксении Рясовой, на летний ассортимент спрос снизился на 19 процентов.

После спада июньской жары и прихода дождей спрос на сандалии и босоножки в России упал примерно на треть, спрос на шорты, майки, топы — на 27 процентов, на плавки, сарафаны и платья — на 20 процентов, сообщила управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group Юлия Никитина.

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Параллельно рекордно вырос спрос на резиновые сапоги (почти в пять раз) и на теплый трикотаж. В частности, самыми востребованными товарами стали резиновые сапоги ярко-желтого цвета, теплые худи, толстовки и детские непромокаемые комбинезоны, сообщил директор по развитию бизнеса Wildberries Вячеслав Иващенко.

По словам Никитиной, в Lamoda спрос на резиновые сапоги вырос на 144 процента, на плащи — на 105 процентов, на пуховики, ветровки и кожаные куртки — на 60-70 процентов, на пуловеры, свитшоты, худи и ботинки — на 40-50 процентов. По информации ретейлеров, из-за холода россияне на месяц раньше начали покупать одежду и обувь сезона осень-зима 2019/20.

В связи с непогодой упал спрос на традиционные летние продукты — пиво и мороженое. За последние три недели продажи мороженого в Московском регионе снизились вдвое, питьевой воды — на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил руководитель «Эвотор.Аналитики» (оператор фискальных данных) Андрей Котов. Продажи пива в Центральном федеральном округе упали вдвое год к году, свидетельствуют данные ОФД.ru.

Ранее сообщалось, что причиной июльских холодов в России стали глобальные изменения климата. Как пояснил, климатолог РАН Владимир Семенов, подобные режимы продолжительной жары или прохлады часто устанавливаются при потеплении климата, и, скорее всего, в будущем вероятность таких событий будет расти.

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