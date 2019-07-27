Ученые объяснили жару в Европе и холод в России

Аномальная жара в Европе и сильное похолодание в России связаны с изменением движения воздушных потоков. Об этом «Комсомольской правде» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, эти события связаны с глобальными изменениями погоды, которые знаменуют собой начало новой климатической эпохи. Она пояснила, что до этого Земля находилась в 25-30 летней эпохе западно-восточного переноса с устойчивой погодой, а теперь настала короткая эпоха меридианальных процессов с изменчивым климатом.

Позднякова уточнила, что ученые не знают, в связи с чем вызвана смена эпох и сколько продлится каждая из них. Предположительно, на этот фактор влияют как деятельность человека, так и астрономические и геологические процессы.

24 июля россиян предупредили о грядущем похолодании, из-за которого в ряде областей может выпасть снег. До этого сообщалось о том, что россияне закупились теплой одеждой и отказались от пива и мороженого из-за холодного лета 2019 года. После спада июньской жары и прихода дождей спрос на сандалии и босоножки в России упал примерно на треть, спрос на шорты, майки и топы — на 27 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!