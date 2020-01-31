В Петербурге рухнула крыша спорткомплекса с рабочими

Видео: t.me/bbbreaking

В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина рухнула крыша. Об этом сообщает «Фонтанка», которая ведет трансляцию сноса здания.

На кадрах видно, что разрушение комплекса началось после того, как один из рабочих отрезал часть металлического каркаса газовым инструментом. Когда крыша начала распадаться на секции и падать вниз, рабочий побежал в сторону люльки, в которой его ждал напарник. Успел мужчина добраться до нее или нет, из-за качества видео разобрать невозможно. В момент работ к крыше спорткомплекса со стрел подъемных кранов были спущены как минимум две люльки.

По данным издания 78.ru, крыша рухнула после удаления 10 растяжек. К спорткомплексу направили машины скорой помощи и пожарных. На место также прибыла поисково-спасательная служба.

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» был открыт в мае 1980 года. В 2017-м стало известно, что в Петербурге может пройти чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Для этого требовалась модернизация комплекса под современные спортивные стандарты. Предполагается, что после внесенных изменений это будет самая большая хоккейная арена в мире, его вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей, 23 тысячи — во время концертов.

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