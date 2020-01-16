Один человек погиб при обвале в российской шахте

В результате обвала горной породы на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области погиб один человек. Его тело обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Обрушение произошло на глубине 1045 метров в вентиляционном канале в районе 7:40 по местному времени (5:40 мск). В компании назвали произошедшее несчастным случаем со смертельным исходом, уточняет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По факту инцидента на месте сформирована комиссия, которая выяснит обстоятельства происшествия. Рудник работает в штатном режиме.

В конце ноября из-за задымления в нефтяной шахте в Коми была потеряна связь с тремя горняками. Позже их нашли живыми.

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