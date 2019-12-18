Бастующим из-за зарплаты российским шахтерам выдали продуктовые карточки

Число бастующих из-за невыдачи зарплаты шахтеров в Кузбассе увеличилось почти до 200 человек. 91 из них работает на шахте «Алексиевская», еще 106 — на АО «Шахта «Заречная», сообщает «Интерфакс».

На фоне акции протеста двум тысячам членов профсоюза выдали подарочные сертификаты на одну тысячу рублей на покупку продуктов в магазинах сети «Ярче!». В региональном департаменте угольной промышленности заявили, что участникам профсоюзного актива ежегодно дарят новогодние наборы и эти продуктовые карточки — это подарок, который не имеет отношения к зарплате рабочих.

В ведомстве добавили, что на предприятиях идет погашение долгов перед сотрудниками. Часть выплат была произведена 13 декабря, следующая запланирована на 25-е число.

Забастовки на шахтах начались в ноябре. Сначала протестовали 50 горняков шахтоучастка «Октябрьский», которые добились выплат и вернулись к работе. 3 декабря бастовать начали более 100 работников шахты «Алексиевская», чей долг по зарплатам составляет 36,4 миллиона рублей. Позднее к ним присоединились шахтеры «Заречной», задолжавшей 71,2 миллиона.

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