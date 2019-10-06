Курьеры Ozon устроили забастовку в российском городе

В Санкт-Петербурге второй день продолжается забастовка курьеров интернет-магазина Ozon. В ней примают участие все рабочие смены, сообщает газета «Невские новости» со ссылкой на профсоюз компании.

Причиной забастовки стало ухудшение условий оплаты и труда, в том числе нарушение статьи 142 Трудового кодекса («Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику»). Сотрудники компании требуют полной выплаты заработных плат за сентябрь, полного перерасчета потраченных на бензин средств и изменения порядка начисления заработной платы.

Из-за происходящего жители Петербурга не могут получить свои заказы вовремя. Вместе с тем утверждается, что забастовка продолжится, пока требования курьеров не будут выполнены.

В августе стало известно, что интернет-торговля в России оказалась под угрозой из-за поправок к постановлению правительства № 612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом».

Документом, в частности, вводится понятие «агрегатор», который несет ответственность за бездействие при дистанционной продаже алкоголя и товаров, ограниченных к обороту. Представители отрасли считают, что новая версия правил перекладывает ответственность за соблюдение требований в отношении ассортимента товаров с продавца на агрегатора. По их мнению, агрегатор не должен нести ответственность за ассортимент продавца.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!