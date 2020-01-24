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На заводе в Кузбассе спасли 41 человека за секунды до обрушения крыши

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На Кузбасском вагоноремонтном предприятии (КВРП) в пятницу, 24 января 2020 года, в 17 часов 31 минуту произошло частичное обрушение кровли вагоноремонтного цеха, построенного в 2009 году предыдущим собственником КВРП — компанией СДС. Об этом сообщают «Известия».

Инцидент обошелся без жертв, хотя в этот момент в здании находился 41 человек. По словам бригадира вагоносборочного цеха Евгения Фартышева, примерно в 17 часов 28 минут в цехе раздался слабый треск потолочных конструкций, и крыша на глазах начала проседать. Тут же включили сигнал тревоги и началась эвакуация работников.

«На все ушло меньше минуты — все как проходили на учениях. Вышли быстро, без паники. И буквально через несколько секунд крыша рухнула», — говорит Евгений Фартышев. Единственной пострадавшей оказалась 47-летняя маляр Наталья К., получившая легкую травму головы. Ей тут же оказали первую помощь в медпункте КВРП и отправили в местную больницу, откуда вскоре доставили домой.

Руководство Группы компаний «Новотранс», куда входит КВРП, приняло решение наградить организатора эвакуации бригадира Евгения Фартышева за профессионализм и организацию действий по спасению коллег из аварийного здания.

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