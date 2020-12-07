Названы главные покупатели недвижимости в Москве

По итогам октября 2020 года россияне из Подмосковья, Пензенской области и Краснодарского края стали главными покупателями недвижимости в столице (без учета самих москвичей). Только на долю жителей Московской области пришлось 56 процентов от всех обращений. Об этом говорится в пресс-релизе управления Росреестра по Москве, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Также в качестве регионов, откуда часто подают экстерриториальные заявления на учет и регистрацию недвижимости, специалисты назвали Нижегородскую и Тверскую области.
Подмосковье возглавляет и перечень субъектов, в которых сами москвичи чаще всего оформляют недвижимость. На втором месте по числу подобных обращений расположился Краснодарский край. Далее следуют Тверская, Владимирская и Калужская области.
В октябре текущего года в ведомстве приняли 3,7 тысячи экстерриториальных заявлений, что на 18 процентов ниже аналогичного периода 2019-го. Всего с января по октябрь 2020-го было зарегистрировано 37,5 тысячи заявлений — минус 24 процента по сравнению с прошлым годом.