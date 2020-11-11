Названы самые редкие форматы жилья в Москве

Специалисты строительной компании Sminex провели исследование и назвали самые редкие форматы жилья на московском рынке недвижимости. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении «Ленты.ру», большую часть таких проектов реализуют в премиальных и элитных жилых комплексах.

По словам экспертов, редкие форматы стали появляться на столичном рынке в начале 2000-х годов. Среди них аналитики отмечают таунхаусы, флэтхаусы, виллы, коттеджи, резиденции и усадьбы. Постройки различаются между собой этажностью и наличием или отсутствием соседей. В Sminex обращают внимание, что единой системы характеристик типов построек у всех застройщиков нет, при этом у каждого формата можно выделить базовые свойства.

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Под флэтхаусом эксперты Sminex понимают жилое здание высотой в один-два этажа с отдельным входом, прилегающей территорией и соседями сверху. Что касается таунхауса, то он представляет собой цепочку строений, каждое из которых имеет собственный вход и отдельный земельный участок. Этот тип жилых зданий может достигать в высоту трех этажей. Аналитики компании объединяют в одну группу коттеджи, виллы, резиденции и усадьбы. Эти типы отличаются между собой размером территории, но имеют общую характеристику — это не граничащие с соседями отдельно стоящие здания с собственными земельными участками.

Аналитики заявили, что в данный момент на столичном рынке можно купить более 80 объектов подобных форматов. Размер жилплощади зависит от класса жилого комплекса. В среднем он составляет 136 квадратных метров в комфорт-классе, 137 квадратных метров в бизнесе и 480 квадратных метров в элитных проектах. Средняя стоимость «квадрата» в таких объектах находится в градации от 123 тысяч до 1,42 миллиона рублей.

Ранее в ноябре эксперты консалтинговой компании «ТОП Идея» провели исследование и пришли к выводу, что каждый год в московских новостройках сокращается средняя площадь квартир. Так, начиная с 2018 года средний метраж жилплощади в столице на первичном рынке снизился на два квадратных метра: с 59,9 до 57,9 «квадрата». Аналитики объясняют тенденцию ростом цен на жилье — застройщики вынуждены сокращать метраж, чтобы сохранить доступность квартир.

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