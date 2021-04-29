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У Бекмамбетова захотели отобрать квартиру в Москве

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Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Мэрия Москвы захотела отобрать у российского режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова квартиру. Поводом для разбирательств стала перепланировка жилья, из-за которой возникла угроза обрушения дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Квартира площадью 226 квадратных метров располагается в доходном доме Мазинга 1912 года в Малом Знаменском переулке в центре столицы. После покупки объекта режиссер провел масштабный ремонт — снес несущие перегородки и вскрыл полы. В 2020 году комиссия заметила, что в стенах здания появились трещины.

Несколько месяцев назад администрация потребовала, чтобы Бекмамбетов вернул помещению первоначальный вид, однако работы не прекратились. В итоге чиновники решили изъять жилье через суд, так как опасаются разрушения постройки.

В декабре 2020 года Бекмамбетов лишился чердачного пространства, которое примыкало к его квартире. Покупая жилье, режиссер думал, что мансарда является частью владений, однако по документам квадратные метры остались в собственности продавца. Бекмамбетов пытался оспорить сделку, но суд встал на сторону собственника.

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