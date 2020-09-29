Режиссер «Дозора» и «Елок» захотел отобрать «исторический чердак»

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, известный по серии фильмов «Дозор» и «Елки», захотел отобрать «исторический чердак» — квартиру в московском здании 1914 года постройки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о недвижимости в центре города, находящуюся в доходном доме Мазинга в Малом Знаменском переулке. Продюсер купил там двухуровневую квартиру, в которой на первом этаже находятся жилые помещения, а на втором — мансарда.

Конфликт произошел, как пишет канал, с мюзикл-менеджером Эльдаром Урманчеевым. Именно у него Бекмамбетов приобрел жилье. Однако по документам недвижимость была оформлена как два разных помещения.

В итоге продюсеру достался только нижний уровень без чердака, потому что менеджер «забыл» переоформить на него мансарду. Бекмамбетов считает, что такая покупка «наполовину» не имеет смысла, и требует вернуть чердак. В настоящее время продюсер судится с Урманчеевым.

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