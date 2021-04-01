Россиянам предложили разрешить сносить не несущие стены без согласования с надзорными органами, если перепланировка не несет ущерба для других жильцов и самого здания. Такую инициативу властям направили риелторы. Об этом в четверг, 1 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо за подписью гендиректора сети Ильдара Хусаинова.

Как пояснил изданию член экспертной группы мониторинга при общественном совете Минстроя и глава департамента внешних коммуникаций сети «Этажи» Иван Камельских, сегодня на вторичном рынке России около 20 процентов квартир имеют перепланировки. Преимущественно это мелкие переделки, которые не нарушают конструктива здания и не могут нарушить комфорт других жильцов.

Согласно статье 25 Жилищного кодекса, перепланировкой считается большинство изменений элементов квартиры, отраженных в техпаспорте. Практически каждую перепланировку необходимо согласовывать с надзорными органами, отметил Камельских. При этом данный процесс требует затрат времени и денег, указал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Риелторы изучили ситуацию на рынке жилья и пришли к выводу, что в действующее законодательство «назрели изменения».

Ранее ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила обязать россиян, купивших квартиры с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), гасить ее. В Минстрое заявили, что поддерживают необходимость решения проблемы погашения задолженности при продаже жилья. Но любая законодательная инициатива в данной сфере требует взвешенного подхода, отметили в министерстве.