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Названы города России с самым доступным вторичным жильем

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Златоуст
Златоуст
Фото: Wikipedia

Специалисты сервиса «Авито Недвижимость» провели исследование, в рамках которого назвали города России с самым доступным жильем на вторичном рынке. Лидерами рейтинга в категории городов с населением от 100 до 300 тысяч жителей оказались Златоуст (Челябинская область) и Новошахтинск (Ростовская область), а также Рубцовск (Алтайский край), где можно приобрести объекты стоимостью около миллиона рублей. Об этом говорится в материале компании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики составили рейтинг после того, как сравнили цены на вторичные квартиры и уровень дохода населения в 84 городах, выявив средний срок, за который жители могут заработать на собственное жилье. Специалисты разделили города на три категории: с численностью населения от 100 до 300 тысяч человек, от 300 тысяч до одного миллиона и города-миллионники.

В категории «от 300 тысяч до одного миллиона» наиболее доступное жилье нашлось в Тольятти, Кирове, Саратове, Ульяновске, Брянске и Рязани. На «вторичку» в этих городах можно заработать в среднем за шесть-семь лет и приобрести жилье, располагая суммой около 2,3 миллиона рублей.

В крупнейших городах страны бюджетные варианты располагаются в Челябинске, Волгограде, Омске, Самаре, Перми, Ростове-на-Дону и Воронеже. Копить на подобные объекты нужно будет до восьми лет. За них придется отдать до 3 миллионов рублей. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то вторичные квартиры обойдутся в 12 и 7 миллионов рублей, соответственно. Зарабатывать на жилье в столице при ежемесячном доходе в 50 тысяч рублей нужно будет почти 20 лет.

Ранее в марте специалисты в сфере недвижимости назвали регионы России с самыми доступными квартирами на вторичном рынке. Лидерами рейтинга стали Ингушетия, Владимирская и Курганская области. Бюджетные варианты также нашли в Калмыкии, Марий Эл, Челябинской, Брянской, Псковской, и Саратовской областях, а также в Кабардино-Балкарии.

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