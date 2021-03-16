Названы регионы России с самым доступным жильем

Регионами России, где продаются самые доступные квартиры на вторичном рынке, стали Ингушетия (в среднем один миллион рублей за стандартную квартиру в 45 «квадратов»), Владимирская (1,7 миллиона рублей) и Курганская области (1,75 миллиона рублей). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «ДомКлик», входящего в экосистему Сбера.

Также аналитики назвали Калмыкию (в среднем 1,76 миллиона рублей) и Марий Эл (1,77 миллиона рублей). Далее идут Челябинская, Брянская, Псковская, Саратовская области и Кабардино-Балкария.

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Если говорить о регионах с самым дешевым жильем в новостройках, то здесь лидируют Курганская область (в среднем 1,73 миллиона рублей), Оренбургская (1,74 миллиона рублей) и Ивановская (1,8 миллиона рублей). В пятерку попали Псковская (1,85 миллиона рублей) и Саратовская области (почти два миллиона рублей).

Эксперты подчеркивают, что на ценообразование влияет множество факторов, в каждом регионе ситуация уникальная. К тому же, отметили в «ДомКлик», при недостаче нового жилья, весь потенциальный спрос направляется на вторичный рынок, что также удерживает на нем цены.

По итогам 2020 года самые дорогие «однушки» на вторичном рынке крупных городов страны продавались в Москве (в среднем 230,5 тысячи рублей за квадратный метр), Санкт-Петербурге (144,7 тысячи рублей), Владивостоке (128,4 тысячи рублей), Сочи (125 тысяч рублей) и подмосковной Балашихе (119,5 тысячи рублей).

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