Названы города России с самым доступным жильем

Крупными городами России с самыми доступными квартирами и апартаментами для покупки стали Краснодар, Уфа и Тюмень. Об этом говорится в совместном материале портала Urbanus.ru и аналитической платформы bnMAP.pro, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Для оценки доступности жилья специалисты рассматривали соотношение средней месячной зарплаты в городе и стоимость недвижимости в основном ценовом диапазоне (более 80 процентов от общего объема объектов). Так, жителю Краснодара, чтобы приобрести квартиру стоимостью 3,42 миллиона рублей (средний показатель здесь) потребуется около 78 зарплат.

Жителю Уфы ради приобретения недвижимости стоимостью в среднем 4,44 миллиона рублей придется отдать 99 месячных зарплат. Замыкает тройку Тюмень — жилье стоимостью 5,23 миллиона рублей обойдется в 93 зарплаты. Покупку квартир в этих городах эксперты назвали наиболее оптимальным вариантом, поскольку разрыв между ценами на «первичку» и доходами россиян здесь минимален.

Менее доступные лоты продаются в Казани — 152 зарплаты за квартиру стоимостью 6,39 миллиона рублей. Также в антирейтинг попали Нижний Новгород (143 зарплаты, 6,23 миллиона рублей) и Москва (141 зарплата, 14,51 миллиона рублей за жилье).

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