Американский рынок жилья сравнили с советским магазином

Медианная цена дома в США за последний год выросла на 15 процентов, до 321,25 тысячи долларов, сообщает The World Property Journal со ссылкой на данные брокерской компании Redfin. Эксперты отмечают, что число выставленных на продажу домов в стране за 2020-й снизилось на 40 процентов.

Глава Redfin Гленн Келман сравнил американский рынок недвижимости с советским магазином. «Рынок жилья сейчас выглядит как типичный магазин советской эпохи — большинство "полок" пусты», — подчеркнул он. По информации компании, средняя запрашиваемая стоимость дома в США за год увеличилась на 11 процентов, до 343,96 тысячи долларов.

Объекты буквально улетают с рынка: 55 процентов домов находят покупателей в течение двух недель с момента вывода на рынок. 43 процента покупают в течение недели.

«В предыдущую неделю спрос снизился впервые за несколько месяцев, вероятно, из-за снежных бурь, — сообщил Гленн Келман. — Но до этого истории, которые мы слышали от наших агентов, были душераздирающими, сочными и странными. Миграции искажают пространственно-временной континуум экономики маленьких городков. Кризис доступности [жилья], протекавший как мощный электрический заряд из Сан-Франциско в Сиэтл, Портленд, Денвер и Бойсе, теперь достиг практически каждого города в Северной Америке».

Ранее Москве предрекли сохранение дефицита жилья. По данным риелторов, с февраля 2020 года число выставленных на продажу в столице готовых квартир уменьшилось на 19 процентов. В обозримом будущем объем предложения вторичной недвижимости вряд ли увеличится.

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