Названы города России с самыми дорогими однокомнатными квартирами

По итогам 2020 года самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке крупных городов России продавались в Москве (в среднем 230,5 тысячи рублей за «квадрат»), Санкт-Петербурге (144,7 тысячи рублей), Владивостоке (128,4 тысячи рублей), Сочи (125 тысяч рублей) и подмосковной Балашихе (119,5 тысячи рублей). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании SRG.

Максимальный рост цен на «однушки» был замечен в Калининграде (плюс 7,58 процента за три месяца, в среднем 67,8 тысячи рублей за квадратный метр), Балашихе (плюс 6,75 процента, 119,5 тысячи рублей) и Туле (плюс 6,08 процента, 70,32 тысячи рублей).

Минимальный рост цен зафиксировали в Махачкале (0,34 процента, в среднем 37,9 тысячи рублей за квадратный метр), Магнитогорске (0,78 процента, 32,9 тысячи рублей) и Ижевске (0,93 процента, 56,6 тысячи рублей). Эксперты назвали только один город, где однокомнатные квартиры подешевели — Владивосток (минус 0,39 процента).

Самые дешевые «однушки» можно найти в Магнитогорске (32,9 тысячи рублей в среднем за квадратный метр), Махачкале (37,9 тысячи рублей), Новокузнецке (39,7 тысячи рублей), Челябинске и Саратове (42,2 тысячи рублей).

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