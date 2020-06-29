Названы российские регионы с самым доступным жильем для семей

Наиболее доступные по цене квартиры для жителей России находятся в регионах Крайнего Севера, труднее всего купить квартиру в южных регионах и на Северном Кавказе. Об этом свидетельствуют данные исследования экспертов РИА Новости.

Эксперты РИА Рейтинг оценили минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров без кредитов.

В среднем по России для приобретения типовой квартиры в первом квартале 2020 года нужно копить 4,6 года. Лидерами оказались Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ненецкий автономный округ, где семьям с одним ребенком необходимо менее трех лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру.

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Следующими в рейтинге стали Тюменская и Мурманская области, а также Камчатский край. Там семьи с одним ребенком могут накопить на двухкомнатную квартиру за более чем три года. Однако при условии, что расходы семьи не превышают минимальные прожиточные минимумы.

Еще в нескольких регионах России семьи могут накопить на квартиру за 4,6 года. В них входят Челябинская область, Республика Коми, Кемеровская область, Томская область, Иркутская область и Красноярский край. Стоимость типовой квартиры, на которую придется копить семьям, не превышает в этих регионах трех миллионов рублей. Это объясняет их высокое положение в рейтинге доступности жилья, отмечают эксперты.

Семьи с одним ребенком в южных регионах и на Северном Кавказе будут копить на квартиру дольше. Более 14 лет придется откладывать деньги семьям с одним ребенком в Чеченской и Карачаево-Черкесской Республиках. Немногим более 13 лет будут копить семьи из Дагестана и Кабардино-Балкарской Республики.

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