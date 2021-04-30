Московскому рынку жилья предрекли стагнацию

Цены на вторичное жилье в Москве по-прежнему растут, но этот рост носит во многом «догоняющий характер», говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), поступивших в редакцию «Ленты.ру». За период квартирного ажиотажа 2020-го в столице наиболее заметно подорожали дешевые квартиры, и теперь более престижное жилье наверстывает упущенное.

Как отмечают аналитики, спрос на столичном рынке недвижимости существенно снизился по сравнению с концом прошлого года. «Цены, надутые дешевой ипотекой и деньгами с банковских вкладов, слишком сильно оторвались от уровня платежеспособного спроса — многие потенциальные покупатели вынуждены отказываться от сделок, так как не могут подобрать объект по карману. На этом фоне, вполне возможно, вторичный рынок уже в обозримом будущем ждет стагнация», — предрекают в ИРН.

По данным экспертов, за апрель вторичные квартиры в старой Москве (без учета Новомосковского и Троицкого округов) подорожали на 1,2 процента, до 217,76 тысячи рублей за квадратный метр в среднем.

«Среди типов жилья кирпичные пятиэтажки по-прежнему лидируют по темпам роста цен, однако на второе место вышли современные монолитно-кирпичные дома, которые были аутсайдерами все предыдущие месяцы, — указывают специалисты. — Замыкает тройку лидеров тоже далеко не самый бюджетный сегмент — современная панель».

Ранее в апреле аналитики ИРН обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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