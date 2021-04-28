В Москве начали скупать «убитые» квартиры

В апреле 2021-го в Москве продается около 46 тысяч вторичных квартир, при этом почти 10 тысяч из них требуют вложений в ремонт. «Убитое» жилье или объекты вовсе без отделки пользуются повышенным спросом, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, в последние годы такие квартиры прежде всего начали скупать инвесторы — сделав ремонт, их можно перепродать подороже или сдавать в аренду. «На вторичном рынке нужно разделять объекты с плохим ремонтом и квартиры без отделки. Второй вариант — это бетонные стены, без коммуникаций, без всего. Такие объекты менее привлекательны, чем те, где есть плохой ремонт. Это связано с тем, что такой ремонт долгий, от трех-пяти месяцев», — поясняют специалисты.

По их данным, сразу в четырех столичных округах — Центральном, Юго-Восточном, Северо-Западном и Троицком — доля «безотделочных» квартир превышает 25 процентов от общего числа выставленных на продажу.

«Отсутствие ремонта никак не влияет на сроки экспозиции объекта, — подчеркивают эксперты. — Главная задача, продавая объект без отделки или с плохим ремонтом, — сделать грамотную рыночную оценку квартиры. В нашей практике были случаи, когда люди целенаправленно искали объект с плохим ремонтом для того, чтобы переделать квартиру под свое виденье».

Ранее россиянам раскрыли основные схемы обмана при ремонте квартир. Чаще всего ремонтники-мошенники применяют схемы с завышением стоимости работ, созданием фирм-однодневок и указанием большего количества строительных материалов, чем на самом деле требуется.

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