Россиянам раскрыли основные схемы обмана при ремонте квартир

Ремонтники-мошенники наиболее часто применяют для обмана клиентов схемы с завышением стоимости работ, созданием фирм-однодневок и указанием большего количества строительных материалов, чем на самом деле требуется. Основные приемы недобросовестных ремонтных бригад для РИА Новости раскрыла член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Как пояснила эксперт, схема обмана через фирму-однодневку предусматривает заключение договора на выполнение работ с владельцем квартиры или дома, после чего компания начинает оттягивать начало работ, а затем вовсе перестает существовать. В таком случае привлечь ремонтников к ответственности крайне сложно, подчеркнула Спиридонова. Она рекомендовала заключать договор с проверенной фирмой и выплачивать основную долю средств по завершении ремонта.

Другой схемы — с завышением стоимости стройматериалов — можно избежать двумя способами: закупать стройматериалы самостоятельно или же постоянно сопровождать нанятых ремонтников во время закупок. Также распространен третий вариант, когда аферисты завышают количество необходимых материалов, а излишки используют на другом объекте или продают. Его можно исключить, если производить замеры самостоятельно. «Сверяйтесь с расходом материалов, написанным на упаковке стройматериалов. Так у вас будет возможность доказать обман строителей, привлечь их к ответственности и взыскать убытки», — посоветовала юрист.

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