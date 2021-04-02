Россиян предупредили о фальшивых объявлениях в подъездах

Мошенники расклеивают в подъездах жилых домов фальшивые объявления о коммунальных услугах. Они, как правило, отличаются громкими заголовками, рассказал РИА Новости Сергей Василенко, начальник управления внутридомового газового оборудования «Мосгаза».

Как отметил специалист, настоящие компании из сферы ЖКХ никогда не применяют в своих объявлениях «принудительный тон» и не угрожают штрафами, повествуя об услугах. Кроме того, управляющие компании и городские службы используют для информирования жителей дома специальные стенды, подчеркнул Василенко. Объявления при этом печатаются на бумаге с логотипом, в них есть справочные телефоны и адреса официальных сайтов компаний.

Эксперт посоветовал россиянам проверять всю указанную в объявлениях информацию на таких сайтах и в личных онлайн-кабинетах потребителей коммунальных услуг. Если в объявлении грозят штрафом за недопущение сотрудников коммунальных служб в квартиры, верить ему не стоит, предупредил Василенко. «Угрозы и запугивание используют только мошенники. К тому же штраф может накладывать только Мосжилинспекция», — заключил он.

В марте москвичей предупредили о новом виде мошенничества с недвижимостью — владельцы ранее приватизированных квартир в столице стали получать письма якобы из Росреестра, в которых говорится о необходимости оформления объектов в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Представители ведомства заявили, что не инициировали подобную рассылку.

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