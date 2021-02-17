Мошенники научились зарабатывать на нашумевшей соцсети Clubhouse

Эксперты по кибербезопасности предупредили россиян о том, что мошенники научились зарабатывать на приложении Clubhouse. Как пишет «Коммерсантъ», в сети обнаружили несколько способов обмануть пользователей с помощью нашумевшей соцсети.

По данным издания, в сервисах бесплатных объявлений «Авито» и «Юла» появились предложения о продаже приглашений в Clubhouse. Цены на них варьируются от 200 рублей до 10 тысяч. При этом нет никаких гарантий того, что, переведя деньги, пользователь получит приглашение.

Представители «Юлы» однако сообщили, что случаев мошенничества с продажей приглашений в Clubhouse зафиксировано не было. В «Авито» заявили, что запретят подобные объявления, чтобы защитить пользователей от потенциальных злоумышленников.

Еще одной угрозой безопасности стали фальшивые приложения. Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо отметил, что в магазинах приложений для Android появились фейковые версии Clubhouse (оригинальное приложение пока вышло только для iOS). По мнению Легезо, подделки могут отслеживать местоположение устройства, передавать злоумышленникам доступ к сообщениям, микрофону и камере жертвы.

Кроме того, по словам основателя компании «Интернет-розыск» Игоря Бедерова, фейки могут распространять вредоносное программное обеспечение.

Ранее первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов заявил, что Clubhouse необходимо взять под контроль в России, как и остальные соцсети. В то же время он уточнил, что из-за особенностей приложения с этим могут возникнуть определенные трудности.

Clubhouse — новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций. Зарегистрироваться в ней можно только по приглашению. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря основателю SpaceX Илону Маску. В середине февраля бизнесмен пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении.