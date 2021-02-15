Нашумевшей соцсети Clubhouse предрекли сложности в России

Нашумевшая соцсеть Clubhouse может встретиться со сложностями в России, так как сервису тяжело развиваться без «внутреннего хайпа». Такое будущее площадке предрек основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин в беседе с «Известями».

Он отметил, что в мире площадку уже посетили глава Tesla Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг. Однако в России людей, готовых общаться исключительно на английском языке, не так много. Поэтому в стране пока нет такой открытости, как на Западе.

Кроме того, считает Пичугин, голосовые сообщения не пользуются популярностью в России, поэтому площадка заинтересует в большей степени тех, кто любит слушать подкасты. По мнению эксперта, Clubhouse — это развлечение на пару вечеров. Действительно зацепить пользователей можно лишь в том случае, если в соцсети появятся выступления экспертов и лидеров мнений.

Clubhouse — новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря основателю SpaceX Илону Маску. В середине февраля бизнесмен пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении Clubhouse.