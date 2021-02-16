В России призвали взять под контроль нашумевшую соцсеть Clubhouse

Нашумевшее приложение Clubhouse необходимо взять под контроль в России, как и остальные соцсети, однако с этим могут возникнуть определенные трудности из-за его особенностей. Такое мнение выразил первый запредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов, передает РИА Новости.

По его словам, Роскомнадзор и правоохранительные органы должны контролировать Clubhouse. Также необходимо продумать механизмы отслеживания и фиксации происходящего в приложении, считает Кирьянов. «При наличии историй, беспокоящих или пользователей, или социальные группы, нужно будет постоянно отслеживать, в режиме онлайн записывать то, что происходит, уже с внешнего носителя», — указал он. Кроме того, самой площадке следует создать представительство в России и исполнять местные законы.

Кирьянов добавил, что Clubhouse, скорее всего, будет интересна только молодым людям, поскольку у них выше уровень взаимодействия со смартфонами. «Это такая история, которая требует ежесекундного внимания потребителя, постоянно включенного смартфона, своих глаз и ушей. Если этого внимания нет, то все растворяется без остатка», — объяснил он. Помимо этого соцсеть не сможет захватить рынок из-за нетипичной рекламной политики и иных форматов финансового взаимодействия, заключил эксперт.

Ранее основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин предрек приложению сложности в России, так как сервису тяжело развиваться без «внутреннего хайпа». Так, голосовые сообщения не пользуются популярностью в стране, поэтому площадка заинтересует в большей степени тех, кто любит слушать подкасты. По его мнению, действительно зацепить пользователей можно лишь в том случае, если в соцсети появятся выступления экспертов и лидеров мнений.

Clubhouse — новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря основателю SpaceX Илону Маску. В середине февраля бизнесмен пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении.