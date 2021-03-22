Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с квартирами

Специалисты Росреестра предупредили москвичей о новом виде мошенничества с недвижимостью — владельцы ранее приватизированных квартиры в столице стали получать от лица службы письма, в которых говорится о необходимости оформления объектов в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Представители ведомства заявили, что не инициировали подобную рассылку. Об этом говорится в материале Росреестра, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Руководитель московского управления Росреестра Игорь Майданов отметил, что служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, адресно не рассылает информацию об услугах ведомства, а «регистрация ранее возникших прав носит заявительный характер и осуществляется бесплатно по желанию правообладателя или при проведении сделок с недвижимостью».

Майданов подчеркнул, что сложившаяся ситуация особенно касается пожилых и одиноких владельцев недвижимости и тех, кто владеет свидетельствами о собственности, выданными до 1998 года. В Росреестре также попросили жильцов внимательно относиться к данным, предоставляемых службе, и вовремя актуализировать их, чтобы предотвратить мошеннические действия.

Ранее в марте адвокат предупредил россиян о риске кражи квартиры после смерти собственника, если у него не окажется ближайших родственников. По словам специалиста, мошенники часто присваивают недвижимость, подделав завещание и выдав себя за супругу или супруга покойного владельца.

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