Обнародован список типичных фраз проблемных хозяев квартир

Хозяева съемных квартир, с которыми не стоит иметь дела, употребляют ряд типичных фраз при общении с потенцильными арендаторами. Список таких высказываний составил и опубликовал на своей странице в Facebook частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин.

По версии эксперта, топ-10 фраз проблемных арендодателей квартир выглядит следующим образом:

1. «У меня есть свои ключи и я буду проверять квартиру когда захочу!»

2. «Раз в месяц мне нужно будет остановиться в соседней комнате, поэтому квартира сдается как однокомнатная».

3. «Я не хочу заключать договор найма, давайте на словах договоримся. Боюсь налоговой, соседей, участкового».

4. «Я ничего не буду делать в этой квартире — снимайте как есть».

5. «Не нравится квартира — уходите. Я дождусь своего жильца».

6. «Это вы приехали в Москву, ко мне в квартиру, я решаю сдавать вам или нет. Понаехали».

7. «Соседи могут создавать проблемы».

8. «Иногда вокруг идут ремонты».

9. «Мне срочно нужны деньги».

10. «Это моя квартира, вы тут никто и нечего качать права».

Ранее эксперт обнародовал список высказываний проблемных арендаторов квартир. Топ-10 возглавила фраза «Я только приехал в Москву и собираюсь искать работу».

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