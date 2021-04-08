Определена стоимость аренды домов около Москвы на майские праздники

Минимальная стоимость аренды частных домов в Подмосковье на майские праздники — 5 тысяч рублей в сутки, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру». В среднем собственники предлагают свои особняки на срок не менее трех суток.

Как определили риелторы, самый дешевый съемный дом около Москвы (рассматривались только оборудованные объекты) площадью 68 квадратных метров расположен в 55 километрах от МКАД по Симферопольскому шоссе. Деревянный коттедж полностью меблирован и оснащен бытовой техникой. На участке есть баня, беседка и мангал. Предлагается семьям и компаниям не более пяти человек. Минимальный срок аренды на майские праздники — не менее трех суток.

Там же за 8 тысяч в сутки можно снять, к примеру, двухэтажный дом площадью 145 квадратных метров. Особняк рассчитан на 14 человек. Еще один вариант — дом за 10 тысяч в сутки в 60 километрах от МКАД по Симферопольскому шоссе. Его общая площадь — 180 квадратных метров. В доме шесть спален, сауна, на улице — беседка и мангал.

Также за 10 тысяч в можно снять дом площадью 142 «квадрата» в 90 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. В доме сауна, спортивный зал с бильярдом. В 78 километрах от Москвы по Дмитровскому шоссе предлагается коттедж площадью 360 квадратных метров на участке 20 соток. В особняке есть баня, бассейн, бильярд и тренажерный зал. Стоимость — 13 тысяч рублей в сутки.

«Традиционно стоимость посуточной аренды значительно выше, чем при аренде долгосрочной, — констатируют риелторы. — Собственники несут риски, связанные с порчей имущества и отделки, особенно учитывая то, что на праздники дома ищут достаточно большие и шумные компании».

Ранее Калининграду предрекли ажиотажный спрос на съемное жилье. Стоимость посуточной аренды квартир в городе увеличится на 10-50 процентов в период предстоящих майских праздников, полагают эксперты.

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