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Аренда жилья на майские праздники подорожала в России

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Вид на набережную Ялты
Вид на набережную Ялты
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Посуточная аренда жилья на период майских праздников в России подорожала на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщили в сервисе краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру», передает ТАСС.

Таким образом, в Калининграде стоимость бронирований в среднем выросла на 14 процентов и сейчас составляет 2120 рублей за сутки, в Сочи цена выросла на 16 процентов, до 3030 рублей, в Ялте — на 24 процента, до 3050 рублей, а в Севастополе — на 19 процентов (2830 рублей).

При этом, по данным сервиса, во многих городах-миллионниках средняя стоимость снизилась, хоть и незначительно. В Москве туристы бронируют жилье в среднем за 3470 рублей за сутки (меньше на 1 процент по сравнению с 2019 годом), в Санкт-Петербурге — за 3150 рублей (меньше на 7 процентов).

В топ-10 российских городов по числу бронирований на майские праздники в 2021 году вошли Санкт-Петербург, Севастополь, Ялта, Казань, Кисловодск, Калининград, Сочи, Москва, Волгоград, Алушта. Данный список практически не изменился за два года, но сервис отмечает повышение спроса на жилье в Крыму — оно стало популярнее примерно на 30 процентов.

Ранее туристы заявили о резком подорожании аренды жилья в частном секторе Крыма на летний период: рост цен по сравнению с прошлым годом доходит до 100 процентов.

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